حمادة هلال يمازح جمهوره بمقولة جديدة عبر 'إنستجرام'

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نشر الفنان حمادة هلال، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "هلال" في هذه الصورة مرتديا سويت شيرت باللون الأسود والأبيض والرمادي.



وكتب "هلال" على هذه الصورة قائلا: "من البلكونة وانا واقف من البلكونة انا والشوق وشوية شاي".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "بموت في الشاي بسببك تشرب ايه يا نجم".



طرح الفنان حمادة هلال مؤخرا أغنية جديدة لعيد الأم ''ست الناس'' والتي تناولت كلماتها الأتي: "فتحت عنيا على الدنيا لقيتك انتي شايلاني، مشيت خطوة ورا التانية ومش سيباني سنداني، جريت ولعبت واتنططت واتدلعت على حسك".