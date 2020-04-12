"تحيا مصر" يكشف جهود الصندوق لدعم أهالي قرية المعتمدية



ونوه إلى أنه يتم التنسيق حاليا لتدبير 124 جهاز تنفس صناعي إضافية، بالإضافة إلى التواصل مع العديد من رجال الأعمال لرغبتهم في المساهمة في تدبير عدد من الأقنعة الواقية ومستلزمات المستشفيات والمواد المطهرة بشكل عيني.



ونوه أنه جار التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لإعمار القرى المنكوبة ورعاية الأسر المتضررة من السيول التي واجهتها البلاد مؤخرا، حيث تم رصد 100 مليون جنيه من الصندوق لدعم هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



في سياق متصل، أرسل صندوق تحيا مصر، صباح اليوم الأحد، قافلة محملة بـ 10 أطنان من المواد الغذائية و2.5 طن من اللحوم لقرية المعتمدية بمحافظة الجيزة والتي تخضع حاليا للحجر الصحي، وذلك لرعاية أهالي القرية خلال فترة الحجر الصحي.



يأتي ذلك ضمن أنشطة مبادرة نتشارك هنعدى الأزمة التي أطلقها الصندوق لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بدعم القطاع الطبي ورعاية أسر العمالة غير المنتظمة التي تأثرت بفرض حظر التجوال ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



من جانبه، قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق يعمل كمعاون لأجهزة الدولة كافة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الهدف من توصيل المواد الغذائية لقرية المعتمدية هو ضمان توفير المواد الغذائية لأهالي القرية طوال فترة الحجر الصحي، وذلك تنسيقا مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد الجهود في مواجهة الأزمة.



وأضاف أن الصندوق قلم خلال الاسبوع الماضي بتوزيع المواد الغذائية على الصيادين المتواجدين على ضفاف النيل بمنطقة مصر القديمة والوراق، لرعاية أسرهم، ومن المنتظر توزيع المواد الغذائية على عدد من أسر العمالة غير المنتظمة بمنطقة منشأة ناصر لتخفيف أعباء المعيشة من على عاتقهم خلال فترة حظر التجوال.



وأوضح عبد الفتاح أن الصندوق منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وفّر 1000 مضخة حقن سوائل بالإضافة إلى 200 جهاز تنفس صناعي لدعم القطاع الطبي، ويتم التنسيق حاليا لتدبير 124 جهاز تنفس صناعي إضافية، فضلا عن التواصل مع العديد من رجال الأعمال لرغبتهم في المساهمة في تدبير عدد من الأقنعة الواقية ومستلزمات المستشفيات والمواد المطهرة بشكل عيني.



وأكد أنه جاري التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لإعمار القرى المنكوبة ورعاية الأسر المتضررة من السيول التي واجهتها البلاد مؤخرا، حيث تم رصد 100 مليون جنيه من الصندوق لدعم هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



قال محمد مختار المتحدث الإعلامي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق يساهم في دعم أهالي قرية المعتمدية بعد فرض الحجر الصحي، مشيرا إلى أنه تم توفير 12.5 طن مواد غذائية ولحوم لأهالي المعتمدية.وتابع "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن الصندوق منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وفّر 1000 مضخة حقن سوائل علاوة على 200 جهاز تنفس صناعي لدعم القطاع الطبي.