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16 مليار درهم أرباح البورصات الإماراتية في أول تعاملات الأسبوع

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:55 م
بورصة أبوظبي
بورصة أبوظبي
ارتفعت البورصات الإمارتية في أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، وسط ارتفاع شهية التداول،الأمرالذي منح القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولةمكاسب بنحو 16 مليار درهم في ختام الجلسة.

وكان واضحا قبل بدء التعاملات تحفز المستثمرين للتداول وهو ما أسهم في عرض أسعار أغلبية الأسهم عند مستويات مرتفعة مقارنة مع تلك التي أغلقت عليها في جلسة يوم الخميس الماضي .

ونجح المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ببلوغ مستوى 4200 نقطة مرتفعا بنسبة 2.12% فيما صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي الى حاجز 1906 نقاط بنمو نسبته 4.16 % مقارنة مع آخر اغلاقاته في الأسبوع السابق .

وتواصل تركز عمليات التداول على أسهم قطاعي البنوك والعقار المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين وهو ما عزز من مكاسب المؤشرات العامة.

وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول الى 12.5 درهم فيما قفز سهم بنك ابوظبي التجاري الى 4.49 درهم وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي 3.4درهم وسهم الدار الى 1.55 درهم .

أما في سوق دبي المالي فقد واصل سهم بنك الإمارات دبي الوطني نهجه الصاعد بالغا 8.8 درهم في حين بلغ سهم بنك دبي الإسلامي 3.35 درهم .

وتمكن سهم اعمار من الارتفاع الى 2.5 درهم ولحق به سهم اعمار للتطوير الذي اقفل عند 2.16 درهم واعمار مولز 1.15 درهم وطيران العربية 1.03 درهم .

وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين400 مليون درهم وبلغ عدد الأسهم المتداولة 310 ملايين سهم نفذت من خلال 6341 صفقة.

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