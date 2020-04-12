محافظ الدقهلية: ما حدث من أهالي قرية شبرا البهو "زوبعة في فنجان"



ونشب خلاف بين الأهالي وأسرة الطبيبة على دفنها بالقرية، وطالبوا بنقلها إلى قرية ميت العامل المجاورة لهم، لكونها هي مسقط رأسها، ورفضوا استكمال إجراءات الدفن، ولاتزال الطبيبة داخل سيارة الإسعاف فى محاولة لإقناع الأهالي بعدم خطورة الموقف، ووصل نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز أجا، وضباط مباحث المركز، ومجموعة من الإدارة الصحية بالمركز، إلى القرية، بينما أصر الأهالي على موقفهم، وهو ما تسبب فى استمرار الجدال حتى الآن أمام المقابر، ولايزال الجدل دائرًا حتى الآن.



وانتقلت أجهزة الأمن إلى قرية "شبرا البهو" بقيادة نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز شرطة أجا، في محاولة منهم للتهدئة الأهالي، وتدخلت الإدارة الصحية لمركز أجا، لتوضيح عدم وجود أي خطورة من دفن الجثة، إلا أن الأهالي أصروا على رفضهم، وما تزال الأمور متجمدة.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.



توجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالعزاء إلى أسرة الطبيبة المتوفية بالكورونا سونيا عامر، مشيرا إلى أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أهل قرية "شبرا البهو" لا يعبر عن أهل محافظة الدقهلية.وأشار "مختار"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن المجموعة التي اعترضت على دفن الطبيبة من أهل القرية، لا يتعدى عددهم 150 شخص، مؤكدا أن المحافظة معروف عنها الانضباط، والمستوى التعليمي العالي.وأضاف محافظ الدقهلية، أن ما حدث من أهل قرية "شبرا البهو" مجرد زوبعة في فنجان، منوها بأن اطلاق اسم الطبيبة المتوفية على مدرسة بالقرية هو أقل ما يمكن التعبير به مشاعرنا لأسرتها.الجدير بالذكر، أن عدد من أهالي قرية شبرا البهو فريك التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، قد اعترضوا على دفن جثمان طبيبة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل مقابر القرية، بعد أن وصلت بسيارة إسعاف قادمة من مستشفى العزل في الإسماعيلية.