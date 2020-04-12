بسبب كورونا.. مجلس الدولة يؤجل جلساته إداريا حتى 23 أبريل

أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، اليوم، قرار رقم 252 لسنة 2020، بإستمرار العمل بقراره السابق بشأن تأجيل جميع الجلسات المحاكم والمفوضين، إداريًا، بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية حتى 23 أبريل الجاري.





يذكر أن قرار رئيس مجلس الدولة السابق كان يستثنى من التأجيل القضايا المستعجلة مثل الانتخابات والطلاب، وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة.





وكلف القرار جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين مباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع واستلام الصور والشادات وغيرها من الأعمال الإدارية.





وصرح مصدر مسؤول، بأن مد التأجيل الإداري للجسات في مجلس الدولة، جاء تماشيا مع السياسة العامة للدولة، وقرارات رئيس مجلس الوزراء.

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وفي سياق متصل، عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس أحد الأقسام بمديرية الزراعة بالقليوبية، ومدير إحدى الإدارات بذات المديرية، بخصم أجر شهرين من راتب كل منهما.





وغرمت مدير شئون العاملين بمديرية الزراعة بالقليوبية سابقا ضعف أجره الوظيفي، ووجهت عقوبة اللوم لمسئول آخر برتبة مدير عام بالمديرية، وذلك لاتهامهم بالتوقيع على بيان حالة وظيفية باسم المخالف الرابع مدون به عدم وجود جزاءات عليه بالمخالفة للحقيقة لتجديد عمله بوظيفته.





صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.





ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثاني والرابع عام ٢٠١٨، قاموا بالتوقيع على بيان حالة وظيفية باسم المخالف الرابع مدون به عدم وجود جزاءات عليه بالمخالفة للحقيقة لتقديمها من قبل الأخير إلى مديرية التنظيم والإدارة بديوان عام المحافظة للتجديد له بشغل وظيفة.





كما نسبت للمحال الثالث، قيامه بإصدار شهادة قانونية موقعه منه لتقديمها لجهة الإدارة، تفيد عدم إحالة المخالف الرابع للتحقيق بالشئون القانونية أو توقيع أى جزاءات عليه، بالمخالفة للحقيقة لسابقة مجازاة الأخير بقرار المديرية بعقوبة بالتنبيه.





واستندت المحكمة في حيثيات حكمها على أن المحالين لم ينكروا قيامهم بالتوقيع على هاذين المستندين بل أقروا بذلك، وأرجع البعض منهم قيامه بذلك إلى حسن النية، بينما أرجع البعض الآخر سبب قيامه بذلك إلى مجاملة المحال الرابع.



