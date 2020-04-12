ظافر العابدين يعنئ الأخوة الأقباط بـ عيد الفصح المجيد



وفى سياق متصل أدى البابا فرانسيس بابا الفاتيكان صلاة عيد الفصح، اليوم الأحد، بكاتدرائية القديس بطرس، لأول مرة دون مصليين، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد_19"، والقيود التي تطبقها السلطات الإيطالية للحد من انتشار تلك العدوى، والسيطرة عليها.



دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، إلى وقف إطلاق نار عالمي وفوري، كما دعا أوروبا إلى التضامن وإيجاد حلول مبتكرة في مواجهة كورونا، وناشد بابا الفاتيكان، الدول العظمى، إلى إلغاء ديون الدول الأكثر فقرا في ظل أزمة تفشى الوباء، وذلك خلال الاحتفالات بقداس عيد الفصح.



وكان البابا فرنسيس، أقام قداسا في ذكرى الساعات الأخيرة من حياة المسيح وصلبه في كنيسة القديس بطرس، التي خلت من المصلين، بسبب قيود فيروس كورونا، وقداس الجمعة العظيمة أحد المناسبات النادرة التي لا يقدم فيها البابا عظة تاركا ذلك للأب رانييرو كالاميزا رئيس الأسرة البابوية.



وشارك ظافر جمهوره بـ فيديو يحثهم على البقاء في منازلهم والالتزام بقواعد السلامة والصحة للحفاظ على صحتهم من انتشار فيروس كورونا، وقدم نصائح عديدة للحفاظ علي سلامة البشر مثل النظافة الشخصية ولابتعاد لمسافة عن بعض لحماية بعضنا.