مفاجأة.. حسام عاشور يقترب من أحد أندية الدوري

Advertisements

حصل حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عرض من أحد الأندية المحلية للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وعرض أحد وكلاء اللاعبين، على قائد المارد الأحمر الانضمام إلى صفوف سموحة، بعدما أبدى حمادة صدقي المدير الفني، رغبته في الاستفادة من خبرات اللاعب مستقبلًا.



ورفض عاضور، منح رأيه حول اللعب في صفوف الفريق السكندري، مطالبًا بتأجيل الأمر لحين حسم موقفه من الاعتزال أو البقاء في الملاعب مدة أخيرة.



وكان النادي الأهلي، رفض تجديد عقد حسام عاشور لاعب الفريق، وتوجيه الشكر له عقب نهاية الموسم الجاري، بناء على رؤية من رينيه فايلر المدير الفني، لعدم الحاجة إلى خدماته.



وقدم النادي الأهلي، عرضًا للاعب بالاعتزال داخل جدرانه وخوض مباراة إعتزاله مع توفير وظيفة له ومنحه بعض الدورات التدريبيه على نفقة النادي، إلا أن اللاعب لم يحسم أمره حتى الآن.