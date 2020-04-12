ضبط 1650 كيلو "فسيخ" فاسد في كفرالشيخ (صور)

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تمكنت الرقابة التموينية بمحافظة كفر الشيخ، بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري، من ضبط 1400 كجم من الفسيخ الغير صالح للاستهلاك الادمي قبل طرحه للبيع بالاسواق للمواطنين بحوزة المواطن (ح. ا. م) 61 عام، صاحب احد محلات الفسيخ بمدينة الحامول، وبحوزته نحو 19 برميل بلاستيك كبير الحجم زنة البرميل الواحد 75 كجم ممتلئ بالفسيخ الذي تنبعث منه روائح كريهة والذي بفحصه من قبل المختصين بالحملة.





تبين وجود فطريات بالخياشيم وتحول لونها إلى اللون الداكن مع انتفاخ في جسم الاسماك وتغير في الخواص الكيمائية للاسماك وعليه فهذه الاسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وقد تم ضبط هذه الكميات وتحرير محضر رقم 259 جنح امن دولة طوارئ مركز الحامول.



كما تمكنت الحملة من ضبط المواطن ( م. ا. ا.) 33 عام صاحب احد المحلات ايضا بمدينة الحامول وبحوزته 150 كجم من الفسيخ الغير صالح للاستهلاك الادمي وتحرر محضر 260جنح امن دولة طوارئ له؛ كذلك نجحت الحملة في ضبط المواطن ( م. ج. ع) 28 سنة صاحب احد المحلات وبحوزته 100 كجم من الفسيخ الغير صالح للاستهلاك الادمي وتحرر محضر 261 جنح امن دولة طوارئ وتوالي النيابة العامة التحقيقات في هذه المحاضر.



جاء ذلك بناء على التعليمات الصارمة من المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ والتي تشدد على توجيه الضربات الاستباقية لكل من تسول له نفسه الاتجار بصحة وسلامة المواطن المصري.



يذكر أنه قد تم أمس السبت ضبط أكبر شحنة أدوية مغشوشة في تاريخ المحافظة، وذلك في حملة تموينية مكبرة بمركز بلطيم بالتعاون مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك وشرطة مباحث التموين، حيث تم مصنع أدوية "بير سلم" وبه عدد كبير جدا من العقاقير المغشوشة.



وهي عبارة عن 2 مليون و300 ألف قرص و90 كيلو بودرة خاصة بالتصنيع، و20 ألف عبوة أدوات تصنيع وتغليف، وتم ضبط هذه الكميات قبل طرحها في الصيدليات للمواطنين، وتم تحرير محضر ضد صاحب المصنع وتسليمه حضوري لمركز شرطة بلطيم.



وأضاف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، أن الحملة التي قامت بتلك الضبطية الضخمة تشكلت برئاسة هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وكامل شعلان، مدير إدارة تموين بلطيم، والدكتور تامر حجازي، وماجد مصطفي، وحسام سلامة، وسعد شرف، مفتشي صيادلة، ورجب نايل، ومحمد أبوإسماعيل، من جهاز حماية المستهلك، وذلك لمتابعة الأسعار وملاحقة الخارجين على القانون والضرب بيد من حديد للمتلاعبين بقوت وصحة الشعب المصري.