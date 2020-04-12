أحمد فهمي يهنأ حمدي الميرغني وأوس أوس على مسلسل "2 في الصندوق"

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نشر الفنان أحمد فهمي البوستر الترويجي للمسلسل الرمضاني "اتنين في الصندوق" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''.



وظهر في هذه الصورة مهنئا لكلا من أوس أوس، وحمدي الميرغني، حيث كتب قائلا: "مبروك اخواتي الجامدين قوي".



وعلق عليه الفنان "أوس أوس" قائلا: "اخونا الغالي ومبروك عليك انت وأكروم هتكسروا الدنيا كالعادة بإذن الله".



وبادلهم التعليق الفنان "محمد سعد" قائلا: "اختيار موفق لأبطال الفيلم".



وتدور أحداث مسلسل "اتنين في الصندوق'' في اطار من الدراما الكوميدية، وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من حمدي الميرغني، أوس أوس، محمد عبد الرحمن، محمد ممدوح، نهى عابدين، رحاب الجمل، تأليف لؤي السيد، إخراج محمد مصطفى، أحمد عزب.