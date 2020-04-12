"رجعت لمتنا".. "القاهرة والناس" تطلق برومو خريطة برامجها في رمضان قبل أسبوعين

طرحت قناة القاهرة والناس، برومو خريطة برامجها في شهر رمضان تحت عنوان "رجعت لمتنا"، اليوم الأحد، حيث قررت تقديم عرض خطة البرامج التي أعدتها للشهر الكريم قبل موعدها المحدد بأسبوعين من أجل امتاع مشاهديها الملتزمين بإجراءات حظر التجول وللترفيه عليهم أثناء التزام منازلهم، وأعلنت القناة اطلاق خريطتها الرمضانية بداية من اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً.





رمضان على القاهرة والناس "45 يوم مش 30 بس" (اعرف التفاصيل)







وضم برومو قناة القاهرة والناس، مجموعة من أفضل البرامج القديمة الحصرية التي يبدأ عرضها اليوم الأحد 12 ابريل، وتُستَهل الخريطة الرمضانية ببرامج تحت عنوان "رمضان زمان" على شاشتها الساعة السادسة مساء اليوم، وذلك كخطوة إعلامية مبادرة في إطار دعم اجراءات الدولة التي تدعو الجميع للبقاء في المنازل كأفضل حماية ووقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.





رمضان زمان الذي سيشاهده الجميع بداية من مساء هذا الأحد, يحتوي على العديد من البرامج القديمة الشهيرة, لتعيد إلى أذهان الجميع أجواء رمضان في الماضي ولكن بباقة مختارة بعناية, واحتوى برومو رمضان على قناة القاهرة والناس على فوازير الفنان الكبير فؤاد المهندس الشهيرة "عمو فؤاد" موسم 1995, والكاميرا الخفية الأشهر مع الفنان الكبير إبراهيم نصر، إضافة إلى برنامج حسين على الهوا للراحل حسين الامام.









وبثت قناة القاهرة والناس في البرومو أغنية "رجعت لمتنا" قبل موعد طرحها بأسبوعين، وضمت أيضا ملخص لباقة أخرى من أفضل البرامج الترفيه لشهر رمضان وهي: "قط وفار" ، "ناس وناس"، "مين بيقول الحق"، و"بدون كلام" وغيرها من البرامج التي ستعد مفاجئة تضمها خريطة قناة القاهرة والناس للمصريين في شهر رمضان.



