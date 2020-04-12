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العراق يعلن تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأحد 12/أبريل/2020 - 07:04 م
أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 4 وفيات و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وذكرت الوزارة العراقية في بيان: "سجلت مختبراتنا اليوم 34 إصابة جديدة في محافظات بغداد والسليمانية وأربيل والبصرة، وتم تسجيل 4 وفيات في بغداد وكركوك والبصرة والسليمانية"، لافتة إلى أنها "فحصت 1526 نموذجا في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان العراق".
وأوضح البيان أن "مجموع الإصابات بلغ 1352 إصابة، والوفيات 76 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 640".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 1,803 مليون إصابة، بينهم أكثر من 110 ألف حالة وفاة، وأكثر من 412 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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