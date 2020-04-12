العراق يعلن تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الأحد، تسجيل 4 وفيات و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وذكرت الوزارة العراقية في بيان: "سجلت مختبراتنا اليوم 34 إصابة جديدة في محافظات بغداد والسليمانية وأربيل والبصرة ، وتم تسجيل 4 وفيات في بغداد وكركوك والبصرة والسليمانية"، لافتة إلى أنها "فحصت 1526 نموذجا في كافة المختبرات المختصة ومن ضمنها مختبرات إقليم كردستان العراق".





وأوضح البيان أن "مجموع الإصابات بلغ 1352 إصابة، والوفيات 76 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 640".



