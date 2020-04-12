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أحمد عبدالله محمود يكشف لـ"الفجر الفني" شخصيته في مسلسل "2 في الصندوق"

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:51 م
أحمد عبدالله محمود
أحمد عبدالله محمود
رشا عادل
يشارك الفنان أحمد عبدالله محمود، في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق"، الذي يشارك في بطولته في عدد كبير من الفنانين منهم صلاح عبدالله وحمدي المرغني وأوس أوس وانتصار.

وكشف أحمد، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن شخصيته في مسلسل "اتنين في الصندوق" قائلًا: "أجسد شخصية رجل يدعى "رشاد" عامل نظافة معاه فلوس كثيرة وبيرتدي ملابس غالية وبيحب الخروجات والدنيا مختلفه عن أي عامل نظافة آخر ولكن في الأول والأخر هو عامل نظافة، وتدور أحداثة الشخصية في إطار كوميدي".


يذكر أن آخر أعمال أحمد عبدالله محمود، مسلسل "طايع" الذي شارك به رمضان عام 2018، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم الفنان عمرو يوسف ومي الغيطي وعمرو عبد الجليل، والمسلسل من إخراج عمرو سلامة.

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