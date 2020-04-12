بناء على رغبة أرتيتا.. النني يقترب من العودة لآرسنال

ذكر تقرير صحفي أن دور محمد النني، لاعب أرسنال المعار لفريق بشكتاش التركي، أكثر تأثير للجانرز عن النجم السويسري تشاكا، في تشكيلة ميكيل أرتيتا.





وفقًا لصحيفة "فوتبول لندن" أن آرسنال تحت قيادة أرتيتا، يعتد تقييم مستقبل محمد النني يعتمد على مدى قوته مع الفريق، وهو العامل الحاسم الذي سيحدد عودته أو رحيله عن صفوف الفريق اللندني.





وأوضح التقرير أنه بعد رحيل النني عن آرسنال يعتبر هو الاحتمال الأكبر لعودته خلال الصيف المقبل، وسيتيح لأرتيتا البحث عن خيارات أخرى في خط الوسط، إلا أنه كان ليصبح خيارًا مفيدًا في كتيبة ميكيل أرتيتا لأنه أفضل من السويسري تشاكا.





وتابعت الصحيفة أن عند عودة النني ال ارسنال تحت قياددة أرتيتا كان ليكون أكثر عمقا ويمكن أن يستخدمه مدرب المدفعجية.





يذكر أن محمد النني رحل الى بشكتاش التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم، ومن المقرر أن تنتهي إعارته بنهاية الموسم الحالي.