"كورونا".. 4 إجراءات اتخذها البرلمان لمكافحة الفيروس القاتل

يعقد مجلس النواب، جلسته يوم 29 أبريل الجاري في ظل تطبيق التباعد الاجتماعي في جلوس الأعضاء، ويناقش عددا من الموضوعات والقوانين المهمة منها إعفاءات في قانون الضرائب العقارية والزيادات الأخيرة، والتعديلات المنظرة من الحكومة على قانون الأمراض المعدية.





وفي هذا السياق تستعرض " الفجر " 4 إجراءات قام بها مجلس النواب لمجابهة كورونا:





1- تبرع النواب

كشف الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه لايوجد مشروع قانون للتبرعات الاجبارية لصالح صندوق "تحيا مصر"، ولم يتقدم للمجلس مشروع قانون بهذا المضمون من الحكومة أو من النواب.





وأكد عبد العال، أن هناك تبرع من أعضاء المجلس النواب بمكافأة العضوية لصالح صندوق تحيا مصر لمدة ثلاثة شهور، وتوجه عبد العال بالشكر للاستجابة الفورية لصالح دعم الدولة، وجهود النواب بين أبناء دوائرهم، يحمل النواب عبء ثقيلا لا يظهر فى الإعلام لكنهم متواجدون على الأرض بين أبناء دوائرهم





وأعلن الدكتور عبدالعال، أن التبرعات مجلس النواب بلغت 20 مليون جنيه وهي مساهمة من المجلس متسقة مع المبادرات التى أطلقها الرئيس السيسى والتى خصص لها مبالغ ضخمة لمكافحة وباء كورنا وتقديم الدعم للعاملين المؤقتين، وإصدار حزمة من الإعفاءات والتسهيلات لصالح المواطنين.





2-المهن الطبية

ويناقش البرلمان، في جلسته القادمة، تعديلات تشريعية لقانون المهن الطبية، تضم التعديلات زيادة بدل المهن الطبية بعد ظهور فيروس كورونا المستجد، ويشمل القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، ويتضمن قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح.





ويضم تعديل القانون زيادة بدل المهن الطبية، وصرف بدل المهن الطبية بعد تقسيمها للفئات الفنية الإدارية بوزارة الصحة وبالمستشفيات والعيادات الجامعية العاملة بالقطاع الصحي.





وقرر المجلس بالتزامن مع الذكري تأسيس منظمة الصحة العالمية منذ 1948، زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن قيمته الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية بتكلفة قدرها نحو 2.25 مليار جنية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية ضمن الإجراءات الوقائية تجاه فيروس كورونا.





وتضمن القانون قواعد التعامل مع مرضى الأمراض المعدية، إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية يجب الإبلاغ خلال 24 ساعة إلى طبيب الصحة المختص، يجب إبلاغ السلطة الإدارية، فى النواحى التى ليس بها طبيب صحة، التى يقع فىها محل إقامة المريض، بينما أحوال الاشتباه فى الإصابة بمرض الطاعون والكوليرا يجب الإبلاغ خلال 12 ساعة.





3- الأمراض المعدية

وحدد قانون الأمراض المعدية، المسئولين عن الابلاغ عن الإصابات على الترتيب الآتي: كل طبيب شاهد الحالة، ورب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته، القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض فى مكان منها، والعمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية.





ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله، حيث يمكن السلطات الصحية من الوصول إليه، ينص القانون على أن يعزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض المعدية، ويخضع المرضى أو المشتبه في إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل في المكان الذي تحدده السلطات الصحية المختصة، وإذا كانت حالة المريض لا تسمح بنقله إلى مكان العزل، يجوز للسلطة الصحية، أن تقرر عزله في منزله، ولها أن تعزل هذا المريض في المحل الذي تخصصه لهذا الغرض متى سمحت حالته الصحية لنقله.





فقد نص القانون، أن للسلطات الصحية تراقب الأشخاص الذين خالطوا المريض خلال المدة التي تقررها، وأن تعزل مخالطين مرضى الكوليرا أو الطاعون الرئوي أو الجمرة الخبيثة الرئوية فى الأماكن التى تخصصها، ولها كل السلطات لعزل المخالطين المصابين بأمراض أخرى إذا امتنعوا عن تنفيذ إجراءات المراقبة.





4-الضريبة علي الدخل

ويناقش البرلمان بمشروع قانون عن الضريبة علي الدخل، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، يتضمن التعديل المُقترح استبدال نص المادة (8) من القانون بنص جديد، يقضى بتحريك الشرائح الخمس، بحيث يتم رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 14 ألف جنيه فى السنة بدلا من 8000 في القانون الحالي.





وتتضمن التعديلات، تحريك الشريحة الثانية والتي تدفع ضريبة نسبتها 10% لتصبح أكثر من 14 ألف جنيه حتى 30 ألف بدلا من أكثر من 8000 حتى 30 ألف، مع تثبيت الشرائح من الثالثة إلى الخامسة كما هى بنص القانون الحالى.



