حملات تطهير مكثفة بشربين لتعقيم مواقف السيارات (صور)

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شنت رئاشة مركز ومدينة شربين في محافظة الدقهلية حملات مكثفة للتطهير والتعقيم بموقف السيارات في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.



وقامت إدارة المواقف برئاسة المركز اليوم باستكمال أعمال التطهير والتعقيم بمواقف شربين الفرعية والعامه حفاظا على سلامة الركاب والسائقين وأماكن تواجد المواطنين داخل المدينة والتنبيه على السائقين بالالتزام بالشروط الوقائية لمنع العدوى.



وشدد طارق شكري رئيس مدينة شربين علي استمرار التعقيم يوميا بماده مطهره وأمان على صحة المواطنين وكذلك الالتزام بمواعيد الحظر على الطرق السريعة حفاظا على سلامة وصحة الجميع



وعلي صعيد اخر أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، خروج حالتين من أبناء محافظة المنوفية من مستشفى الحجر الصحي، بتمى الأمديد.



وأكد "مكي"، في تصريحات اليوم الأحد، أن خروج الحالتين جاء بعد شفائهما التام، وسلبية تحاليل كورونا لديهما.



وبعث وكيل صحة الدقهلية، رسالة لطمأنة الأهالى، بأن جميع المرضى يتلقون الرعاية الفائقة بمساعدة أبطال الحجر الصحي، وسيتوالى خروجهم تباعا.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.



وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و146 حالة وفاة.



