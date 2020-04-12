رئيس البرلمان يهنئ الأعضاء الأقباط بمناسبة الأعياد المجيدة

تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، للأخوة الأعضاء الأقباط بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الأعياد المجيدة (أحد السعف، وخميس العهد، والجمعة العظيمة، وسبت النور، وعيد القيامة المجيد)، متمنيًا من الله عز وجل أن تعود هذه المناسبات الدينية الجليلة علينا جميعًا بالأمن والرخاء.





وأضاف عبدالعال، خلال برقية تهنئة للنواب: "ستظل وحدتنا الوطنية سلاحنا وسياجنا في كل المراحل، حفظ الله مصر وشعبها ووقاها من كل مكروه وسوء".





وكان قد ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس اليوم "أحد الشعانين" من كنيسة التجلي المجيد بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بدون حضور شعبي.





وقال البابا تواضروس الثاني – في كلمة قصيرة عقب دورة السعف بالكنيسة – إن إنجيل باكر الذي كان يتحدث عن "زكا العشار" يعطي تعزية للذين هم في المنازل ولم يستطيعوا أن يحضروا الصلاة في الكنيسة، ولكن السيد المسيح قال له "ينبغي أن أكون اليوم في بيتك".





وأضاف، أن غلق الكنائس فترة مؤقتة بسبب ظروف فيروس كورونا التي يمر بها العالم كله وبلادنا مصر.





"رئيس البرلمان" يدعم النواب بتبرعهم بمكافأة العضوية لثلاثة أشهر

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تبرع أعضاء المجلس بمكافأة العضوية لصالح صندوق تحيا مصر لمدة ثلاثة شهور أمر غير مستغرب على نواب الشعب، موجهًا لهم التحية والتقدير للاستجابة الفورية لصالح دعم الدولة فى جهود مكافحة وباء كورونا، وكذلك لجهودهم وتواجدهم المستمر بين أبناء دوائرهم، متابعا: "النواب يحملون حملًا ثقيلًا قد لا يظهر كثيرا في الإعلام لكنهم متواجدون على الأرض بين أبناء دوائرهم ويتابعون احتياجاتهم وشكاويهم ويتحملون الكثير من الأعباء".





وأكد عبدالعال، أن التبرعات من مجلس النواب التي بلغت قيمتها ٢٠ مليون جنيه تُعد مساهمة رمزية من المجلس، وتتسق مع مشاركة كافة قوى المجتمع المدني في المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي خصص لها مبالغ ضخمة لمكافحة وباء كورنا وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة وتقديم الدعم للعاملين المؤقتين، وإصدار حزمة من الإعفاءات والتسهيلات لصالح المواطنين والشركات المضارة





وأوضح، أن الرئيس السيسي يضع صحة المواطن المصري في أول أولويات عمله، ويقيم التوازن الدقيق والثمين بين صحة المواطنين واستمرار عمل الاجهزة والمؤسسات والأعمال.





وأشاد رئيس مجلس النواب، بتعامل الدولة المصرية مع وباء كورونا ومن قبله أحداث الأمطار والسيول، واعتبره أداء جيدا يعكس منظومة العمل المتناغمة، وترجمة حية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواجهة المشاكل والأزمات التي تواجه البلاد في الوقت الراهن وتوفير كل سبل الدعم الصحي والاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.



