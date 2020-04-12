حجب 1688 موقعا إلكترونيا مخالفا في الإمارات خلال 2019

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية عن قيامها بحجب نحو 1688 خلال 2019 بانخفاض نسبته 63.5% مقارنة مع 2659 موقعا جرى حجبها في العام 2018.





وجاء حجب هيئة تنظيم الاتصالات لهذه المواقع نظرا لمخالفة المحتوى الذي حاولت تمريره للجمهور في الدولة وعلى نحو يتعارض مع سياسة الهيئة والمشغلين في قطاع الاتصالات بشأن استخدام شبكة الإنترنت.





وتشمل قائمة المحتوى المحظور نشره على الإنترنت في دولة الإمارات كل المواد التي تحض على التمييز العنصري وازدراء الأديان والإرهاب والمنافية للأخلاق والقذف والتشهير بالإضافة إلى مواقع خدمات الاتصالات غير المشروعة وتلك التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية والاحتيال الإلكتروني وغيرها من المواقع المخالفة للقانون.





ووفقا للإحصائيات التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات فقد تم حجب 542 موقعا يتعارض محتواها مع الآداب العامة، تشكل ما نسبته 32% تقريبا مع اجمالي المواقع المحجوبة خلال العام 2019.





وعلى مستوى المواقع التي حاولت ممارسة النصب والاحتيال الإلكتروني التي جرى حجبها خلال العام الماضي فقد بلغ 436 موقعا، تشكل ما نسبته 25.8 % من إجمالي المواقع، في حين جرى حجب 253 موقعا حاولت تخطي نظام الحجب والدخول الى محتوى محظور.





وتوزع بقية المواقع التي جرى حجبها بين تلك التي حاولت تقديم خدمات اتصالات غير مشروعة أو أنشطة مخالفة للقانون.





يشار إلى أن الهيئة تتبع سياسة واضحة فيما يتعلق بالوصول إلى شبكة الإنترنت، والتي تتضمن قائمة معتمدة من فئات المحتوى المحظور وذلك بالتنسيق مع المشغلين في قطاع الاتصالات، كذلك فإن الهيئة تعتمد على بلاغات الجمهور في عمليات الحجب للمواقع المخالفة للقانون.