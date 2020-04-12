الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على 12 منطقة.. الإثنين





كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء الأحد، عن توقعاتها للأحوال الجوية ليوم غد الإثنين، لافتة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية، المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على 12 منطقة.





و قالت "هيئة الأرصاد"، في بيان عبر موقعها الرسمي: يستمر هطول الأمطار الرعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران، جازان، عسير والباحة) تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.





وأشارت إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على (حائل، القصيم، الرياض والشرقية)؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.





وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فستكون الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية، بسرعة بين 15-42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين ونصف، أما البحر فسيكون من متوسط الموج إلى مائج.





وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة بين 12-38 كم/ ساعة وارتفاع الموج بين متر إلى مترين.



