بدء برنامج الأغذية العالمي في توزيع بطاقات السلع الغذائية لـ 2414 طالب وطالبة بـ 114 من مدارس التعليم المجتمعي

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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عملية بدء تسليم وتوزيع بطاقات السلع الغذائية على أسر الطلاب بمختلف مدارس التعليم المجتمعى على مستوى المحافظة دون التقيد بتعليق الدراسة وذلك ضمن مشروع التغذية المدرسية الذى ينفذه برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة (WFP) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.



وقد أشاد اللواء أشرف عطية ببرنامج الأغدية العالمى ودوره الفعال للمساهمة فى رفع مستوى الصحة العامة لأبنائنا الطلاب وتقوية مناعتهم لمكافحة أمراض الأنيميا وسوء التغذية، بالإضافة إلى توفير التوعية الثقافية وتقديم المساعدات العينية والمادية لأسر الطلاب لتحفيزهم على إستمرار تعليم أولادهم بمدارس التعليم المجتمعى ورفع مستوى المعيشة داخل أسرهم.





وأكد على حرص المحافظة وإستعدادها الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتشجيع التوسع فى تنفيذ المزيد من الأنشطة والمشروعات المتكاملة التابعة للبرنامج لتحقيق المزيد من النجاحات التى تعود بالنفع والإيجاب على المجتمع الأسوانى بشكل عام والأطفال بشكل خاص ولاسيما في القرى والمناطق البعيدة والنائية.





ومن جانبه أوضح الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان إلى أن بطاقات السلع الغذائية الإلكترونية تقدم المساعدات الشهرية لعدد 2414 طالب وطالبة موزعين على 114 مدرسة بجميع الإدارات التعليمية، مشيرًا إلى أنه بموجب هذه البطاقة يضمن الطالب الحصول على سلع غذائية منوعة بقيمة 180 جنيه شهريًا.





وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعدم التكدس أمام مكاتب البريد والإلتزام بالتواجد فقط للمواطنين الذين سيتم إرسال رسالة نصية لهم على الهاتف المحمول برقم 2030 من وزارة القوى العاملة تفيد بموعد وتاريخ إستحقاقهم لصرف المنحة المخصصة للعمالة الغير منتظمة التى أقرتها الدولة بداية من يوم 13 وحتى 16 إبريل الجارى وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد لمدة 3 شهور.



وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين من العمالة الغير منتظمة والذين سوف تصل رسائل نصية لهم فقط بضرورة التوجه لأقرب مكتب بريد لإستلام قيمة المنحة المحددة حيث أن إجمالى المستفيدين سيصل إلى 13 ألف و340 مستفيد من خلال 155 مكتب بريد، بالإضافة إلى 7 فروع رئيسية لبنك التنمية والإئتمان الزراعى، وأيضًا 33 فرع بنك قرية موزعين في جميع آرجاء المحافظة.





موجهًا رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع مدير عام البريد للتأكد من كافة التجهيزات داخل مقرات مكاتب البريد وفروع البنوك بأماكن إنتظار مناسبة مع توفير مختلف وسائل الأمان والراحة للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف بالشكل المطلوب بعيدًا عن التجمعات والإزدحام.





وأوضح أشرف عطية بأن الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصى لكل مستحق سوف تحدد مكتب البريد المختص لتسليمه فيزا كارت بريد (ATM) مجانًا وبدون أي تكلفة مالية وذلك ليتمكن المواطن المستحق من إستخدامها لصرف المنحة المقررة، مضيفًا بأن 90% من مكاتب البريد على مستوى المحافظة يمتد عملها الرسمى لتقديم خدماتها يوميًا حتى الساعة الخامسة مساءًا وذلك تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين لمنع التزاحم والتكدس.