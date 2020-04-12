برلماني سابق: كورونا عقاب لنا حتى نعود إلى الله (فيديو)

قال وحيد زايد، البرلماني السابق، إن الموقف الذي تعرضت له طبيبة الدقهلية المتوفية بالكورونا، ورفض أهالي قرية "شبرا البهو" دفنها، هو ضريبة العمل الوطني في الدولة، معقبا: "في ناس بتموت عشان ناس تعيش".





وأشار "زايد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد السرسي ببرنامج "حوار مع مسئول" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أنه موقف صعب، ولا تستحق ما فعله أهالي القرية معها، معتبرا أن فيروس كورونا عقاب لنا حتى نعود إلى الله.





وأضاف البرلماني السابق، أنه لم يعد هناك حب وألفة بين الناس مما حث عليه الإسلام، مشيرا إلى أن فيروس كورونا عقاب لكل الدول كل منها على حسب قوتها.



