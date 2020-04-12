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أفضل 11 لاعباً في الدوريات الخمس الكبرى "التشكيلة المثالية"

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:20 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي


لا يزال يعيش مشجعي كرة القدم حالة من الحزن الكروي، بعد تأجيل كل الأنشطة الرياضية على مستوى العالم، بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.


وتسبب إنتشار فيروس كورونا أيضاً إلى تأجيل بطولة يورو 2020 ودورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، لمدة عام واحد وإقامتها في عام 2021.


فيروس كورونا خطر يهدد الموسم الحالي

حيث أصبح مصير الموسم الحالي مجهول، بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي تسبب في تعليق كل الدوريات وإرباك المواعيد الدولية للمنتخبات الوطنية، وزيادة الأعداد المصابة والوفيات كل يوم في جميع دول العالم.


التشكيلة المثالية حتى الأن في الدوريات الخمس الكبرى

وكشف موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في الأرقام والإحصائيات، عن أفضل تشكيله حتى الأن في الدوريات الخمس الكبرى، يستعرضها لكم "الفجر الرياضي" كالتالي.


حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني (يوفنتوس).


خط الدفاع: ريكاردو بيريرا (ليستر سيتي)، فيرجل فان دايك (ليفربول)، هالستينبيرج (لايبزيج)، ديفيس (بايرن ميونخ).


خط الوسط: كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، جادون سانشو (بوروسيا دورتموند)، أنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).


خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).

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