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غدا.. "الرياضة" تعلن الفائزين بمهرجان إبداع على بوابتها الإليكترونية

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:26 م
بوابة الفجر
كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن أنها ستعلن الفائزين في مجالات مهرجان إبداع الذي تنفذه الوزارة للعام الثامن على التوالي، وذلك ابتداءً من غد الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً على البوابة الإليكترونية للوزارة وقناة اليوتيوب.

ومن جهة أخرى، عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مديري مديريات الشباب والرياضية؛ لرصد الوضع الحالي داخل كل مديرية، والمجهودات المبذولة على صعيد متابعة تنفيذ قرار السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار غلق الهيئات الشبابية والرياضية، ومنع التجمعات لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مديري المديريات بالتوسع فى تنفيذ الأنشطة والفعاليات عبر الوسائل الإليكترونية أون لاين، وطرح تنفيذ المبادرات الثقافية والفنية في جميع المحافظات فى نفس التوقيت مثل مبادرة "الفن فى البلكونة" التى تتاح أمام الشباب من أجل المشاركة بها، واظهار مواهبهم الفنية، مطالبًا بتوحيد آليات بث الأنشطة والفعاليات من خلال البوابة الإليكترونية للوزارة وقناة اليوتيوب وإذاعة الشباب الخاصة بالوزارة. 

وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة الاستفادة من الفترة الحالية فى مراجعة ترتيب وتهيئة الهيئات والمؤسسات الرياضية والشبابية في كل محافظة استعدادًا للمرحلة المقبلة بعد عودة الأنشطة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لقرارات الحكومة المصرية بشأن غلق المنشآت الشبابية والرياضية ضمن مجموعة من الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

واستعرض الاجتماع نتائج المبادرة التى نفذتها وزارة الشباب والرياضة بمشاركة نحو 50 ألف شاب وفتاة لتطهير وتعقيم مراكز الشباب والقرى فى مختلف المحافظات تأكيدًا على أهمية المشاركة المجتمعية للشباب، بالإضافة إلى الاستعداد التام للمنشآت الشبابية للمساهمة المجتمعية في المجالات الصحية، والاستفادة منها في تقديم الخدمات البريدية وصرف المعاشات بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تعظيم الدور المجتمعي لمراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية، وإتاحة إمكانياتها لخدمة المواطنين في ضوء تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية في سياق تنفيذ استراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

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