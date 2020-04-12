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نائب محافظ الدقهلية يعلق على واقعة شهيدة الكورونا (فيديو)
الأحد 12/أبريل/2020 - 07:28 م
كـسـاب أحـمـد
قال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إن حالة الغضب التي انتشرت بين المصريين بسبب واقعة رفض أهالي قرية "شبرا البهو" دفن جثمان الطبيبة المتوفية بالكورونا، تعتبر رسالة طمأنة أن منظومة قيم المجتمع المصري مازالت بخير.
وأشار "الشيخ"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد السرسي ببرنامج "حوار مع مسئول" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أنه لا يوجد على الإطلاق مبرر ديني أو أخلاقي أو طبي لتصرفات بعض أهالي القرية، مؤكدا أنه يتم إتباع كافة الاجراءات الوقائية مع جثمان المتوفى بالكورونا.
وأضاف نائب محافظ الدقهلية، أن كل أهالي الدقهلية ترفض تصرف بعض قاطني قرية شبرا البهو، حيث أنه تصرف غير مسئول، والأهالي لا ترضى به.
11 وفاة جديدة
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى الأمس.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، إلى جانب وفاة 11 حالة.
1939 إصابة بـ"كورونا"
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 146 حالة وفاة.
وتقدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتعازي لكل أسر المتوفين بسبب ڤيروس كورونا، داعية للمتوفين أن يتغمدهم الله عز وجل بواسع رحمته وعظيم مغفرته.
وأكدت أنه في إطار سعي الوزارة للتواصل مع كافة الأطقم الطبية والإدارية بمصر أولاً بأول، تم عقد اجتماع عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل وهى:"أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، والعجوزة"، والذين يعملون على مدار الساعة، للاطمئنان عليهم وعلى الحالة الصحية للمصابين والوقوف على احتياجاتهم كافة.
ووجهت الوزيرة، بالاستجابة لكافة احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدة أنه سيتم عقد لقاء أسبوعيًا لتلبيه كافة متطلباتهم من المستلزمات الوقائية والأدوية وتوفير أي نواقص بشكل فوري.
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