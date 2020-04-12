نائب محافظ الدقهلية يعلق على واقعة شهيدة الكورونا (فيديو)

قال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إن حالة الغضب التي انتشرت بين المصريين بسبب واقعة رفض أهالي قرية "شبرا البهو" دفن جثمان الطبيبة المتوفية بالكورونا، تعتبر رسالة طمأنة أن منظومة قيم المجتمع المصري مازالت بخير.





وأشار "الشيخ"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد السرسي ببرنامج "حوار مع مسئول" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أنه لا يوجد على الإطلاق مبرر ديني أو أخلاقي أو طبي لتصرفات بعض أهالي القرية، مؤكدا أنه يتم إتباع كافة الاجراءات الوقائية مع جثمان المتوفى بالكورونا.





وأضاف نائب محافظ الدقهلية، أن كل أهالي الدقهلية ترفض تصرف بعض قاطني قرية شبرا البهو، حيث أنه تصرف غير مسئول، والأهالي لا ترضى به.



