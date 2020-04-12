محافظ أسوان: إزالة 70 % من حالات التعدى أثناء فترة الحظر

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كشف اللواء أشرف عطية عن أنه تم حتى الآن إزالة حوالى 70 % من حالات التعدى التى تم رصدها بالبناء المخالف والعشوائي أثناء فترة الحظر وتطبيق الإجراءات الوقائية الجارية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.



وأضاف محافظ أسوان بأنه تم اليوم إزالة 37 حالة تعدى بمساحة إجمالية 30 ألف و59 م2 منها 8 حالات بمركز إدفو بمساحة 1883 م2، و6 حالات بمركز كوم أمبو بمساحة 2275 م2، بجانب 13 حالة بمركز دراو بمساحة 9400 م2، بالإضافة إلى 10 حالات بمدينة البصيلية بمساحة 12 ألف و501 م2.





وشدد المحافظ على أنه طبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سيتم تحويل المخالفين ممن شرعوا بالبناء المخالف بدون ترخيص إلي النيابة العسكرية، وأيضًا التعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.





من جهه أخرى قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ بمشروع إنشاء كوبرى الخزان البديل، بالإضافة إلى التشغيل التجريبى لمشروع مصنع كيما 2 الجديد.





وأطمئن المحافظ على تطبيق وتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة العاملين مع التشديد على تطبيق إجراءات الأمن الصناعي وإشتراطات الأمان وإرتداء الخوذة والأحذية الواقية والكمامات وتجنب التجمعات، بالإضافة إلى التطهير والتعقيم المستمر.





كما تفقد اللواء أشرف عطية مكونات مشروع مصنع كيما 2 حيث شدد على أهمية إلتزام العاملين بالإجراءات الوقائية ووسائل الحماية أثناء الدخول والخروج من وإلى مواقع العمل.





، كما أستمع عطية إلى شرح مفصل أثناء مروره على مختلف أقسام المصنع من المهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة كيما والذى أشار إلى أن هذا المشروع القومى وصلت تكلفته الإستثمارية إلى 12 مليار جنيه وينتج حاليًا 1320 طن أمونيا يوميًا، وأيضًا 1730 طن من خام اليوريا يوميًا حيث يصدر 45 % من الإنتاج للأسواق الأوربية والأسيوية والإفريقية عبر الموانئ البحرية والبرية، بجانب 55 % للأسواق المحلية مما ساهم في توفير أكثر من ألفين فرصة عمل حقيقة للشباب.





وفى نفس جولته الميدانية تابع أشرف عطية معدلات سير العمل حيث عرض المهندس عيد سعيد مدير عام الهيئة العامة للطرق والكبارى على المحافظ الموقف التنفيذى والتنسيق المستمر للتغلب على أى معوقات تعرقل سير العمل بهذا المشروع الهام والحيوى والذى تصل تكلفتة الإنشائية إلى 2 مليار جنيه ويبلغ طوله 5،5 كم وعرضه 30 متر بواقع 3 حارات فى كل إتجاه ويتكون من ( 4 ) كبارى رئيسية، علاوة على الأعمال الصناعية من برابخ ومواسير وأنفاق والتى تقوم بها 4 شركات على 3 مراحل بنسبة تنفيذ 20 %.