Advertisements

محافظ أسوان: إزالة 70 % من حالات التعدى أثناء فترة الحظر

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
كشف اللواء أشرف عطية عن أنه تم حتى الآن إزالة حوالى 70 % من حالات التعدى التى تم رصدها بالبناء المخالف والعشوائي أثناء فترة الحظر وتطبيق الإجراءات الوقائية الجارية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف محافظ أسوان بأنه تم اليوم إزالة 37 حالة تعدى بمساحة إجمالية 30 ألف و59 م2 منها 8 حالات بمركز إدفو بمساحة 1883 م2، و6 حالات بمركز كوم أمبو بمساحة 2275 م2، بجانب 13 حالة بمركز دراو بمساحة 9400 م2، بالإضافة إلى 10 حالات بمدينة البصيلية بمساحة 12 ألف و501 م2.


وشدد المحافظ على أنه طبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سيتم تحويل المخالفين ممن شرعوا بالبناء المخالف بدون ترخيص إلي النيابة العسكرية، وأيضًا التعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.


من جهه أخرى قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ بمشروع إنشاء كوبرى الخزان البديل، بالإضافة إلى التشغيل التجريبى لمشروع مصنع كيما 2 الجديد.


وأطمئن المحافظ على تطبيق وتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة العاملين مع التشديد على تطبيق إجراءات الأمن الصناعي وإشتراطات الأمان وإرتداء الخوذة والأحذية الواقية والكمامات وتجنب التجمعات، بالإضافة إلى التطهير والتعقيم المستمر.


كما تفقد اللواء أشرف عطية مكونات مشروع مصنع كيما 2 حيث شدد على أهمية إلتزام العاملين بالإجراءات الوقائية ووسائل الحماية أثناء الدخول والخروج من وإلى مواقع العمل.


، كما أستمع عطية إلى شرح مفصل أثناء مروره على مختلف أقسام المصنع من المهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة كيما والذى أشار إلى أن هذا المشروع القومى وصلت تكلفته الإستثمارية إلى 12 مليار جنيه وينتج حاليًا 1320 طن أمونيا يوميًا، وأيضًا 1730 طن من خام اليوريا يوميًا حيث يصدر 45 % من الإنتاج للأسواق الأوربية والأسيوية والإفريقية عبر الموانئ البحرية والبرية، بجانب 55 % للأسواق المحلية مما ساهم في توفير أكثر من ألفين فرصة عمل حقيقة للشباب.


وفى نفس جولته الميدانية تابع أشرف عطية معدلات سير العمل حيث عرض المهندس عيد سعيد مدير عام الهيئة العامة للطرق والكبارى على المحافظ الموقف التنفيذى والتنسيق المستمر للتغلب على أى معوقات تعرقل سير العمل بهذا المشروع الهام والحيوى والذى تصل تكلفتة الإنشائية إلى 2 مليار جنيه ويبلغ طوله 5،5 كم وعرضه 30 متر بواقع  3 حارات فى كل إتجاه ويتكون من ( 4 ) كبارى رئيسية، علاوة على الأعمال الصناعية من برابخ ومواسير وأنفاق والتى تقوم بها 4 شركات على 3 مراحل بنسبة تنفيذ 20 %.  
محافظ أسوان: إزالة 70 % من حالات التعدى أثناء فترة الحظر
محافظ أسوان: إزالة 70 % من حالات التعدى أثناء فترة الحظر
محافظ أسوان: إزالة 70 % من حالات التعدى أثناء فترة الحظر
محافظ أسوان: إزالة 70 % من حالات التعدى أثناء فترة الحظر
محافظ أسوان: إزالة 70 % من حالات التعدى أثناء فترة الحظر
محافظ أسوان: إزالة 70 % من حالات التعدى أثناء فترة الحظر
محافظ أسوان: إزالة 70 % من حالات التعدى أثناء فترة الحظر
محافظ أسوان: إزالة 70 % من حالات التعدى أثناء فترة الحظر
محافظ أسوان: إزالة 70 % من حالات التعدى أثناء فترة الحظر
محافظ أسوان: إزالة 70 % من حالات التعدى أثناء فترة الحظر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لمواجهة كورونا فترة الحظر حتى الآن انتشار الفيروس الفيروس كورونا الخزان البديل الاحترازية

أخبار تهمك

"الصحة" تحسم الجدل حول نقل العدوى من متوفي كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. حسام عاشور يقترب من أحد أندية الدوري

منذ أقل من ساعة

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ يوم

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على 12 منطقة.. الإثنين

منذ 43 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة مميزة وينتظر التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يومين

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة التوقيع مع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 6 دقيقة

كينو يقترب من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية: إزالة 81 حالة تعد على أراضي زراعية بمساحة 16 ألف مترا خلال شهر

محافظ الشرقية يشدد على رؤساء المراكز بإزالة التعديات المخالفة بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

إزالة 866 حالة تعدٍ على أملاك الدولة خلال 21 يوماً بسوهاج

محافظ الفيوم: إزالة 462 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة (صور)

حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقريتي منشاة الجمال والمظاطلي بطامية

تواصل حملات إزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة بمركز يوسف الصديق بالفيوم (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 م

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

06:16 م

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على 12 منطقة.. الإثنين

07:14 م

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

08:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي