المحال التجارية بكفرالشيخ تلتزم بالحظر لليوم الـ 19 على التوالي (صور)

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، قرار غلق المحال باليوم التاسع عشر من أيام الحظر، والغلق الفورى للمخالفين من المقاهي والكافتيريات، وذلك تنفيذًا إلي قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر التجوال من الـ 5 مساءً حتي الـ 6 صباحًا بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة.



حيث أوضح محافظ كفر الشيخ، أن الحكومة تفرض الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس بشكل تدريجي، مؤكدًا علي التنسيق والتعاون الكامل والمستمر لتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية فى مجابهة فيروس كورونا من اجل سلامة المواطنين.



وأكد محافظ كفرالشيخ ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات، مشيًدا بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والتنفيذية والقوات المسلحة والشرطة في التعامل مع أي حالات طارئة.



11 وفاة جديدة



كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى الأمس.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، إلى جانب وفاة 11 حالة.



1939 إصابة بـ"كورونا"



وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و146 حالة وفاة.



وتقدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتعازي لكل أسر المتوفين بسبب ڤيروس كورونا، داعية للمتوفين أن يتغمدهم الله عز وجل بواسع رحمته وعظيم مغفرته.



وأكدت أنه في إطار سعي الوزارة للتواصل مع كافة الأطقم الطبية والإدارية بمصر أولًا بأول، تم عقد اجتماع عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل وهى:"أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، والعجوزة"، والذين يعملون على مدار الساعة، للاطمئنان عليهم وعلى الحالة الصحية للمصابين والوقوف على احتياجاتهم كافة.



ووجهت الوزيرة، بالاستجابة لكافة احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدة أنه سيتم عقد لقاء أسبوعيًا لتلبيه كافة متطلباتهم من المستلزمات الوقائية والأدوية وتوفير أي نواقص بشكل فوري.