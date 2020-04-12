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"الديهي": توزيع القوات المسلحة كمامات للمواطنين يدعو للاطمئنان
الأحد 12/أبريل/2020 - 07:31 م
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق؛ لمتابعة الخطة العامة لمشروعات الطرق العامة، مع الوضع في الاعتبار كافة الضوابط الصحية التي تساعد العمال أن يعملوا في بيئة تحافظ على صحتهم.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي بدأ يطرق أبواب العمل والإنتاج خلال الأسابيع الأخيرة، وأن تندفع المياه مرة أخرى في أنهار وجداول العمل والانتاج، مع الحفاظ على صحة المواطنين.
وتابع، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، قامت القوات المسلحة اليوم بتوزيع كمامات على المواطنين بالشوارع وبمحطات مترو الأنفاق مجانًا، معقبًا على صور توزيع الكمامات على المواطنين: "شيء مريح للنفس ويدعو للاطمئنان"، مشددًا على أن الأزمة تظهر تحديات، والدولة المصرية قادرة على مواجهة هذه التحديات.
وناشد المواطنين، وأصحاب الشركات القادرون بشراء الكمامات وتوزيعها على العمال والمواطنين، مؤكدًا ان الدولة تقوم بدورها وواجبها وعلى الجميع أن يلتزم، موضحًا أن أزمة كورونا ساهمت في نظافة البيئة، والحرص على النظافة الشخصية، وارتداء الكمامات أصبح ثقافة شعب.
11 وفاة جديدة
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى الأمس.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، إلى جانب وفاة 11 حالة.
1939 إصابة بـ"كورونا"
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 146 حالة وفاة.
وتقدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتعازي لكل أسر المتوفين بسبب ڤيروس كورونا، داعية للمتوفين أن يتغمدهم الله عز وجل بواسع رحمته وعظيم مغفرته.
وأكدت أنه في إطار سعي الوزارة للتواصل مع كافة الأطقم الطبية والإدارية بمصر أولاً بأول، تم عقد اجتماع عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل وهى:"أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، والعجوزة"، والذين يعملون على مدار الساعة، للاطمئنان عليهم وعلى الحالة الصحية للمصابين والوقوف على احتياجاتهم كافة.
ووجهت الوزيرة، بالاستجابة لكافة احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدة أنه سيتم عقد لقاء أسبوعيًا لتلبيه كافة متطلباتهم من المستلزمات الوقائية والأدوية وتوفير أي نواقص بشكل فوري.
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