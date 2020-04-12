تعرض طائرة مدنية فرنسية لطلقات نارية بمطار برازافيل بالكونغو

تعرضت طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، اليوم الأحد، لطلقات نارية بمطار برازافيل بجمهورية الكونغو، في حادث لم تتحدد طبيعته بعد، نقلا عن "RT".





وأشار موقع "لوفيجارو"، إلى أن طائرة "إيرباص A330" المستهدفة كان يفترض بها إجلاء مواطنين فرنسيين إلى باريس، غير أنها تعرضت لطلقات نارية في مطار "بوانت نوار".





وأفادت شركة الخطوط الجوية الفرنسية بأن "الطائرة كانت في حالة توقف لحظة الحادث، ولم يكن على متنها طاقم أو ركاب".





من جهتها، عبرت إدارة المطار عن "أسفها العميق" لهذا الحادث "الخطير".







