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"المالية" تطرح أذون خزانة بمتوسط عائد 12 %

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:31 م
وزارة المالية
وزارة المالية
صاد

"المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 19 مليار جنيه.

وقالت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، إنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 8.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 12.115 %، فيما بلغ أعلى عائد 201 .12%، وسجل أقل عائد 11.75 %.

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 10.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 164 .12%، في حين سجل أعلى عائد 12.21 %، وأقل عائد 12%.

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وزارة المالية متوسط العائد اعلى عائد اذون الخزانة

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