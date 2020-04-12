نقابة الفنانين العراقيين تنعى رحيل الفنان كامل إبراهيم

تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان كامل إبراهيم، والذي وافته المنية هذا اليوم أثر مرض عضال لم يمهله كثيراً سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان.





كامل إبراهيم فنان صاحب حضور بارز على الشاشة منذ بدايته طالبا حينها سنة 1997 وبعدها قدم العديد من الاعمال واستمر في التلفزيون والسينما والمسرح.





يُذكر أن الفنان كامل أبراهيم شارك في العديد من الأعمال المصرية والعربية منها (الزئبق، السهام المارقة، قضاة عظماء، سري للغاية).



