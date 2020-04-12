الرجاء المغربي يفاجئ الزمالك ويقرر خطف نجمه





اتخذ نادي الرجاء المغربي قرار مفاجئ بشأن المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق والمعار من صفوف نادي الزمالك.





وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أن الرجاء لديه رغبة في شراء عقد أحداد بشكل نهائي قبل انتهاء إعارته مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.





وكشفت الصحيفة أن الزمالك لن يمانع في التفاوصض بشأن بيع حميد بشكل نهائي خاصة بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتقليل عدد الأجانب إلى 4 فقط وهو بالفعل العدد الذي يمتلكه النادي الأبيض.





وأشارت الصحيفة إلى أن الفترة القادمة ستشهد مفاوضات بين الرجاء والزمالك لبيع حميد أحداد بشكل نهائي.





يذكر أن نادي الزمالك يمتلك في صفوفه كل من التونسي فرجاني ساسي والمغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم والكونغولي كابونجو كاسونجو.



