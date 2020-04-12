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مدرب كريستال بالاس: لابد من استئناف الدوري الإنجليزي

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
وكالات
صرح روي هودجسون، المدير الفني لفريق كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم، أن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يجب استكمالها، بعد أن توقفت المنافسات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال هودجسون في رسالة للجماهير نشرها الموقع الإلكتروني للنادي: "الجميع متفق على أننا بحاجة لانهاء الموسم. لا نريد وسائل اصطناعية تحدد من الفائز بلقب الدوري، من يتأهل لدوري أبطال أوروبا، من يهبط، ومن يصعد".

وتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 13 مارس الماضي بسبب تفشي وباء كورونا.

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه، ويحتاج لانتصارين فقط ليتوج باول ألقابه في الدوري منذ 1990.

وأضاف هودجسون: "من الطبيعي أن يحتاج اللاعبون ثلاثة أو أربعة أسابيع على الأقل للاستعداد للمباراة الأولى بعد العودة، ولكنني أتقبل أن يتم تقليص هذه الفترة".

وأضاف: "ربما يعني هذا وجود محاذير إضافية في مكان عملنا على سبيل المثال ملعب التدريب.

 ربما يعني هذا أيضاً أن علينا أن نلعب مبارياتنا التسع المتبقية في فترة أقل عما اعتدنا عليه، وبالتالي سنحصل على فترة راحة أقل بين الموسمين".

وأكد: "ولكنني أعتقد أن مع كل هذه التضحيات- وأنا غير مرتاح في استخدام هذه الكلمة في مثل هذا السياق في الكلام- أن الجميع سيكون أكثر من سعيد لفعل أي شيء من أجل اللعب في أسرع وقت ممكن لإنهاء الموسم".

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