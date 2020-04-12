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تصريحات جديدة من وزير الطاقة الروسي حول اتفاق "أوبك+"

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:41 م
منظمة أوبك
منظمة أوبك


أعرب ألكساندر نوفاك  وزير الطاقة الروسي، عن أمله في إتمام التفاوض على اتفاق "أوبك +" بخصوص تحديد إنتاج النفط، وأن يتم التوقيع عليه في الأيام المقبلة.

وقال وزير الطاقة الروسي لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، في تصريح، اليوم الأحد: "إن طريق الخروج من الوضع الحالي في السوق سيكون طويلا، على الأقل حتى نهاية العام".

وأعلن نوفاك، يوم الجمعة، أن دول أوبك اتفقت حول تخفيض إنتاج النفط، وأن مباحثات "العشرين" جرت بشكل فعال، لافتا إلى أنه سيتم خفض إنتاج النفط في إطار "أوبك+" خلال أول شهرين بنسبة 10 ملايين برميل يوميا. وأضاف نوفاك، أن دول "أوبك+" اتفقت على الصفقة، مشيرا إلى أهمية مواصلة مراقبة السوق خلال سريان الصفقة.

وأفاد البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 أبريل، بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في مايو ويونيو وفقا للاتفاق الجديد ل`"أوبك+". وبحسب البيان، فإن دول "أوبك+" وافقت على خفض الإنتاج بثلاث مراحل من مستوى الإنتاج في أكتوبر 2018. وأشار البيان، إلى أن كل ذلك تمت الموافقة عليه من قبل دول "أوبك" ودول خارج المنظمة المشاركة في إعلان التعاون ما عدا المكسيك، ولا يمكن تنفيذه إلا بموافقة المكسيك.

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وزير الطاقة الروسي منظمة أوبك خفض الانتاج البيان الختامي أوبك +

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