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الخارجية الفلسطينية: على اسرائيل وقف أعمالها العدائية

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:42 م
رياض المالكي
رياض المالكي
وكالات
طالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، من إسرائيل اغتنام فرصة النداء المشترك لمبعوثي الأمين العام في الشرق الأوسط لكل أطراف النزاع في الشرق الأوسط لوقف القتال، وأن تتوقف عن أعمالها العدائية بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، وأن تمتنع عن أي أنشطة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التدهور.

وأشار المالكي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إلى أن النداء الأممي تطرق إلى الوقف الفوري ودون شروط للأعمال العدائية، والامتناع عن اي أنشطة تؤدي الى تدهور الاستقرار والأمن، وضرورة إيصال المساعدات إلى اللاجئين والنازحين وإلى المناطق المحاصرة، وتطرقهم للمعتقلين، وضرورة الافراج عنهم، في ظل جائحة كورونا.

وناشد وزير الخارجية الأمين العام، وممثله نيكولاي ملادينوف باستخدام المساعي لدعوة إسرائيل للالتزام فيما ورد بالنداء، ومناشدة الأمين العام، وأن تتوقف فوراً وبدون شروط مسبقة عن اعمالها العدائية المستمرة، بما في ذلك رفع الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة.

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الكلمات المفتاحية

وقف الفلسطين العدائية الخارجية الفلسطينية الأعمال إسرائيل

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