الشاعر شفيق كرم يكشف سبب رفض محمد رمضان غناء تتر مسلسله "البرنس"

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كشف الشاعر شفيق كارم عن سبب عدم غناء الفنان محمد رمضان لتتر مسلسله الرمضاني "البرنس"، وذكر أن "رمضان" يعلم أنه ليس مطرب ولكنه يقدم فن بشكل مختلف.



وتابع "كارم" حديثه الفنان محمد رمضان إذا كان يرى أنه يقدر على غناء هذا النوع من الأغاني كان يمكن أن يغنيها موضحًا "هو عارف منطقته كويس وبيغني فيها".



وكتب شفيق كارم كلمات الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل "البرنس"، والتي تحمل اسم "ناصية أيامي"، والذي قام بغنائها المطرب الشعبي حسن شاكوش وهي من ألحان تامر حجاج وتحدث "كارم" سابقا عن مدى سعادته للتعاون مع حسن شاكوش.



وأعلن "كارم" عن تعاونه مع الفنان حمادة هلال في أغنية جديدة من المقرر طرحها في عمل بموسم عبد الفطر المبارك وهي من ألحان محمد بدر وتوزيع محمد التركي وذكر أنه نوع من الأغاني مختلف عن ما كان يفعله "هلال" سابقا.

