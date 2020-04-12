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أحمد عبدالله محمود:هذه نصيحتي للشعب المصري بعد انتشار كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:37 م
أحمد عبدالله محمود
أحمد عبدالله محمود
رشا عادل
كشف الفنان أحمد عبدالله محمود، عن تأثره الشديد بما حدث من انتشار فيروس كورونا، والذي يشكل مصدر قلق كبير لكل بلدان العالم خلال الفترة الراهنة.

وجه الفنان أحمد، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، مجموعة كبيرة من النصائح للشعب المصري للوقاية من فيروس كورونا قائلًا:"عليهم الالتزام بالبقاء في المنزل والالتزام بالتعليمات الصحية والخروج للضرورة القسوة فقط".

وأضاف:"ربنا يبعدها عننا كلنا ويحفظ شعب ويحفظ شعب مصر والعالم كله غمه وهتزول أن شاءالله على خير وهو درس من الله للكل ولكي يتعظوا أن الملك لله الواحد القهار، واتمنى أن كل واحد يستوعب هذا الدرس والدنيا تصبح أفضل وتعدي على خير ونخلص من الوباء بسرعة".


يذكر أن آخر أعمال أحمد عبدالله محمود، مسلسل "طايع"، الذي شارك به رمضان 2018، وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولته الفنان عمرو عبد الجليل وعمرو يوسف ومي الغيطي إلى جانب مجموعة آخرى من الفنانين.

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