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تامر مرسي يطرح البرومو الترويجي لمسلسل 'عمر ودياب'

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:40 م
عمرو دياب
عمرو دياب
روان هيثم
قام المنتج تامر مرسي بطرح البرومو الترويجي للمسلسل الرمضاني "عمر ودياب"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "مرسي" على هذا البرومو قائلا: "برومو مسلسل عمر ودياب، رمضان 2020 ان شاء الله على قنوات أون والحياة".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ماشاء الله ايه الجمال ده، بالتوفيق يارب دايما.

وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" في اطار من الدراما الكوميدية، وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من علي ربيع، نهال عنبر، مصطفى خاطر، احمد الشربيني، محمد محمود، نزار المغربي، تأليف فاروق هاشم، مصطفى عمر، إخراج معتز التوني.

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