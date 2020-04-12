راغب علامة ضيف لميس الحديدي في "القاهرة الآن"

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يحل السوبر ستار راغب علامة ضيفًا عبر برنامج القاهرة الآن مع ‎الإعلامية لميس الحديدي وذلك مساء اليوم عبر شاشة الحدث في تمام التاسعة مساءً.



ومن المقرر أن يتحدث راغب عن أغنيته الجديدة أنتو أملنا ويكشف كواليس التحضير لها، وهي بمثابة تحية وتقدير للطاقم الطبي والأطباء والممرضات الذين يواجهون الخطر طوال ال 24 ساعة في ظل ازمة فيروس كورونا، وتعاون من خلال هذه الأغنية مع الشاعر اللبناني الكبير المبدع نزار فرنسيس.



وتعاون علامة من خلال الأغنية مع الشاعر اللبناني المبدع نزار فرنسيس وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.



وكتب علامة في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "انتو أملنا أغنية جديدة تحية إكبار لـ فرسان المرحلة وكل أبطال الصف الأول، صار فيكن تسمعوها على قناتي على يوتيوب. مع الشكر للشاعر نزار فرنسيس والفنان جان ماري رياشي والمخرج سامي صعب، وكل من ساهم بانجاز العمل".