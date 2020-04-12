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وفاة فنان كوميدي شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:45 م
فنان شهير
فنان شهير
مي مرسي
وفاة فنان كوميدي شهير بعد إصابته بفيروس كورونا
توفى الفنان البريطاني الكوميدي تيم بروك تايلور،عن عمر ناهز الـ79 عاما بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلن عن ذالك مسرح "Shanklin T C Trust"من خلال تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلين "نشعر بالحزن الشديد لسماع أن تيم بروك تايلور، الممثل الكوميدى، قد توفى اليوم عن عمر يناهز 79 عامًا من هذا الفيروس الرهيب، تعازينا لعائلته وأصدقائه".

شارك الممثل الكوميدي تيم بروك تايلور في عدد من المسلسلات والتي منها " Me and My girl"،" Must be The husband"،" His and hers وكان من ضمن فرقة " The goodies" المعروفة بعروضها الكوميدية في السباعينيات والثمانيات.

يذكر أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون غادر المستشفى ليكمل شفاء في مقره الريفي وقالالمتحدث باسم رئاسة الوزراء ان "جونسون" لن يكمل عمله بشكل طبيعي إلا عند التأكد من تعافيه بشكل كامل من فيروس كورونا المستجد.

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وفاة بفيروس كورونا نجم بريطاني كوميدي تيم تايلور تعافيه الفيروس كورونا الفجر اخبار الفجر الفني

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