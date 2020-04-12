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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
الأحد 12/أبريل/2020 - 08:23 م
الفجر
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 12/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || تعرض طائرة مدنية فرنسية لطلقات نارية بمطار برازافيل بالكونغو
تعرضت طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، اليوم الأحد، لطلقات نارية بمطار برازافيل بجمهورية الكونغو، في حادث لم تتحدد طبيعته بعد، نقلا عن "RT".
آخر الأخبار العاجلة في العالم || ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا إلى 2،173
أبلغت جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، عن 145 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 2173 حالة، وفقًا لما ذكره بيان صادر عن وزارة الصحة.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || بسبب كورونا.. إسرائيل تغلق 17 حياً ومستوطنة في القدس
ألزمت إسرائيل، اليوم الأحد، المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والإغلاق الإجباري لـ17 حياً ومستوطنة متضررة من الوباء في القدس، وأغلبها يقطنه يهود متشددون (الحريديم).
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