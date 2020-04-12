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التونيسية يسرا المسعودي تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)
الأحد 12/أبريل/2020 - 08:51 م
مصطفى فكيه
تحدت الفنانة التونيسية يسرا المسعودي، انتشار فيروس كورونا وخضعت لـ جلسة تصوير جديدة، وتألقت يسرا في الصور حيث ارتدت فستان سواريه أسود اللون مما زاد من جمال إطلالتها، وماكير ميمي بينك.
من ناحية اخري تشارك الفنانة يسرا المسعودي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ولاد إمبابة" التي تشارك في بطولته بجانب نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم سمير غانم، فريدة سيف النصر، مصطفي أبو سريع، عمرو رمزي، شمس، ريكو، سعد الصغير، حسن شاكوش، أبو الليف.
حيث قالت في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إنها تجسد شخصية تسمى "فريدة" من طبقة غنية ولكنها متواضعة، وتجمعها مشاهدها بجميع نجوم العمل وبالأخص النجم سعد الصغير، شمس، مصطفى أبو سريع.
وأشارت إلى أن الجمهور يتلهف على مشاهدة أعمال تحتوي على استعراض وغناء ورقص، كـ "شارع محمد علي".
من ناحية اخري تشارك الفنانة يسرا المسعودي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ولاد إمبابة" التي تشارك في بطولته بجانب نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم سمير غانم، فريدة سيف النصر، مصطفي أبو سريع، عمرو رمزي، شمس، ريكو، سعد الصغير، حسن شاكوش، أبو الليف.
حيث قالت في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إنها تجسد شخصية تسمى "فريدة" من طبقة غنية ولكنها متواضعة، وتجمعها مشاهدها بجميع نجوم العمل وبالأخص النجم سعد الصغير، شمس، مصطفى أبو سريع.
وأشارت إلى أن الجمهور يتلهف على مشاهدة أعمال تحتوي على استعراض وغناء ورقص، كـ "شارع محمد علي".
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