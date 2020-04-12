وزير الإعلام: ساعدونا كي لا نصل لمرحلة الحظر الكلي

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن فيروس كورونا أزمة صحية عالمية تؤثر على العالم كله، منوها بأن العالم قبل كورونا مختلف عن العالم بعده.





وأشار "هيكل"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن فرض الحظر الكامل يعني صفر اقتصاد ، وهو أمر لا نتحمله، متمنيا ألا تصل مصر لهذه المرحلة.





وأضاف وزير الدولة للإعلام، مخاطبا المصريين، "ساعدونا لا نصل لمرحلة الحظر الكلي"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك توازن بين الإنتاج وحماية أنفسنا.



