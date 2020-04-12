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صاحب اختراع دواء "إيفرمكتين" يكشف تفاصيل استخدامه لعلاج كورونا (فيديو)
الأحد 12/أبريل/2020 - 08:28 م
كـسـاب أحـمـد
قال محي حافظ، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد الصناعيين، وصاحب براءة اختراع دواء إيفرمكتين، أن هذا الدواء ليس مصريًا خالصًا، ولكنه "ياباني" وكان يستخدم لمواجهة بعض الأمراض الطفيلية، وبراءة الاختراع المصرية كانت في استخدامه لعلاج بعض الأمراض الجلدية، معقبًا: "الاختراع المصري في الاستخدام الجديد بهذا الدواء، وليس في تركيبته".
وتابع "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك جامعة استراليا تحدثت بأن هذا الدواء مرشح بقوة لعلاج فيروس كورونا، ولكن التجارب حتى الآن لم تحدث على الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا الدواء يعطي نتائج إيجابية من تعاطيه خلال 48 ساعة.
ولفت، إلى أن هذا الدواء متوفر بصورة كبيرة في مصر، وخامته متاحة، وثمنه رخيص للغاية، لافتًا إلى أن العلاج بفيروس كورونا بهذا الدواء يكون من خلال جرعة واحدة فقط.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.
وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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