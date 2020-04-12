صاحب اختراع دواء "إيفرمكتين" يكشف تفاصيل استخدامه لعلاج كورونا (فيديو)

قال محي حافظ، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد الصناعيين، وصاحب براءة اختراع دواء إيفرمكتين، أن هذا الدواء ليس مصريًا خالصًا، ولكنه "ياباني" وكان يستخدم لمواجهة بعض الأمراض الطفيلية، وبراءة الاختراع المصرية كانت في استخدامه لعلاج بعض الأمراض الجلدية، معقبًا: "الاختراع المصري في الاستخدام الجديد بهذا الدواء، وليس في تركيبته".





وتابع "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك جامعة استراليا تحدثت بأن هذا الدواء مرشح بقوة لعلاج فيروس كورونا، ولكن التجارب حتى الآن لم تحدث على الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا الدواء يعطي نتائج إيجابية من تعاطيه خلال 48 ساعة.





ولفت، إلى أن هذا الدواء متوفر بصورة كبيرة في مصر، وخامته متاحة، وثمنه رخيص للغاية، لافتًا إلى أن العلاج بفيروس كورونا بهذا الدواء يكون من خلال جرعة واحدة فقط.



