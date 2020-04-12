لليوم السادس.. محافظة القاهرة تواصل هدم المباني المخالفة

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تواصل محافظة القاهرة، لليوم السادس على التوالي، أعمال إزالة 6 عقارات مخالفة مقامة بدون ترخيص على جانبي محور ترعة الطواريء بحي السلام أول ضمن إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.



وحضر الإزالة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندس إبراهيم صابر نائب المنطقة الشرقية، واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، واللواء عادل أبو حديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.



وتأتى أعمال الإزالة فى إطار ترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





توزيع 1000 كرتونة غذائية على أسر العمالة المنتظمة



التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدكتور راندا رزق استشاري المسئولية الاجتماعية بمؤسسة حياة للتنمية الاجتماعية، حيث قامت المؤسسة اليوم بالتعاون مع المحافظة ووزارة التضامن الإجتماعي بتوزيع 1000 كرتونة تموينية تحوي السلع الاساسية على أسر العمالة غير المنتظمة التى تضررت من الأزمة التى سببها فيروس كورونا بمناطق القاهرة الجديدة والقطامية والزلزال بالتجمع الثالث.



وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهليةلتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، ورعاية الاسر المتضررة منه، مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين الغير قادرين.



وأضاف محافظ القاهرة أن الفترة القادمة ستشهد توفير الدعم لعدد كبير من الأسر خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا بالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدنى.



شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال الإزالة الجارية للعقار رقم ٤ بشارع الفيومي بحي حدائق القبة، حيث سيتم إزالة الأربعة ادوار العلوية لحصول مالك العقار على ترخيص بناء أرضي و٣ أدوار ولكنه قام ببناء ٨ طوابق بدون ترخيص.



وشدد محافظ القاهرة، على استمرار مراقبة أعمال البناء بالعاصمة على مدار الساعة للتصدي لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون، معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



كما حذر المحافظ كل من تسول له نفسه استغلال الأزمات فى انتهاك القانون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حياله على الفور، مشددًا على رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.



وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مديري المديريات والهيئات ورؤساء الأحياء والجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات اللأزمة من ارتداء جميع العاملين بالقطاعات الخدمية والعاملين بالمواقع الميدانية وبالمشروعات المختلفة التي تجرى على أرض المحافظة التي تتطلب تواجد العاملين في الشارع على مدار اليوم للكمامات الواقية والحد من التجمعات المزدحمة في مواقع العمل المختلفة، وذلك حرصاً على سلامة وأمن جميع المواطنين والعاملين واستمرارهم في عملهم وعدم انتشار الإصابة بينهم واتساقا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

