داودا عن تصريحات أحمد ياسر : خدت كام بطولة لتتحدث عن طارق حامد وفرجاني ساسي

علق احمد داودا لاعب نادي الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي على تصريحات احمد ياسر لاعب المصري ضد الثلاثي طارق حامد وفرجاني ساسي ومصطفى محمد.





وقال احمد داودا في تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي : انت خدت كام بطولة مع المصري عشان تطلع تتكلم على طارق حامد وفرجاني ساسي ".





وأضاف : تصريحات أحمد ياسر مستفزة جدا والأمور لا تحسب بهذا الشكل مطلقا، الثنائي فرجاني وساسي وطارق حامد شاركا في كأس العالم، ماذا قدم أحمد ياسر للحديث عنهم بهذا الشكل.





وتابع : لا يجوز الحديث عن الرزق منعند الله، للحصول على لقطة إعلامية، الأمور تعدت الأصول وما يحدث عيب"، الرزق والفلوس دي من عند ربنا.





واختتم : من الغريب أيضا مهاجمة مصطفى محمد أحد اهم المهاجمين الصاعدين في مصر خلال الفترة الأخيرة، فهو نجح في قيادة المنتخب الأولمبي في الفوز ببطولة أفريقيا الأخيرة.