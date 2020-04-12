Advertisements

داودا عن تصريحات أحمد ياسر : خدت كام بطولة لتتحدث عن طارق حامد وفرجاني ساسي

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:28 م
احمد داودا
احمد داودا
رامي بشاي
علق احمد داودا لاعب نادي الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي على تصريحات احمد ياسر لاعب المصري ضد الثلاثي طارق حامد وفرجاني ساسي ومصطفى محمد.

وقال احمد داودا في تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي : انت خدت كام بطولة مع المصري عشان تطلع تتكلم على طارق حامد وفرجاني ساسي ". 

وأضاف : تصريحات أحمد ياسر مستفزة جدا والأمور لا تحسب بهذا الشكل مطلقا، الثنائي فرجاني وساسي وطارق حامد شاركا في كأس العالم، ماذا قدم أحمد ياسر للحديث عنهم بهذا الشكل. 

وتابع : لا يجوز الحديث عن الرزق منعند الله، للحصول على لقطة إعلامية، الأمور تعدت الأصول وما يحدث عيب"، الرزق والفلوس دي من عند ربنا. 

واختتم : من الغريب أيضا مهاجمة مصطفى محمد أحد اهم المهاجمين الصاعدين في مصر خلال الفترة الأخيرة، فهو نجح في قيادة المنتخب الأولمبي في الفوز ببطولة أفريقيا الأخيرة.

أخبار تهمك

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة التوقيع مع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

"الصحة" تكشف عن المدة العلاجية للمصاب بفيروس كورونا

منذ ساعة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يومين

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على 12 منطقة.. الإثنين

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحسم صفقة مميزة وينتظر التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ يوم

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مفاجأة.. عقار يعالج فيروس كورونا خلال 5 أيام

منذ ساعة و نصف

"الصحة" تحسم الجدل حول نقل العدوى من متوفي كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 م

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

10:31 م

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

06:16 م

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

08:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي