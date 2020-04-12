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أول تعليق من عبد الله السعيد على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

أعلن نادي بيراميدز أمس السبت 11 أبريل رسميا التعاقد مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وحرص عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز على الترحيب بأحمد فتحي زميله السابق بالمارد الأحمر فور انضمامه للنادي.

 

ونشر السعيد صورة لأحمد فتحي عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" معلقا عليها: "مرحبا يا صديقي".

 

يذكر أنه على الرغم من توقيعه إلى نادي بيراميدز ولكن لا يمكن لفتحي أن يشارك مع الفريق قبل بداية الموسم القادم.

 

ويتواجد نادي بيراميدز في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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