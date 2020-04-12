سحر عبدالحق تطمئن على سارة عصام في الحجر الصحي

أجرت الدكتورة سحر عبد الحق عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على كرة القدم النسائيه، مساء اليوم الأحد اتصالاً هاتفياً بلاعبة اكاديمية ستوك سيتي الإنجليزي ومنتخب مصر للكرة النسائية الأول سارة عصام.





وحرصت عبدالحق خلال المكالمة الهاتفية الاطمئنان على اللاعبة، في ظل وجودها بالحجر الصحي، بعد عودتها من انجلترا نهاية الأسبوع الماضي، وفق الإجراءات الاحترازية التي تطبقها وزارة الصحة لعودة المصريين من الخارج.





واكدت سارة عصام للدكتورة سحر عبد الحق، سعادتها البالغة والشديده بإهتمام المسئولين بالدولة المصرية على رأسهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعودة العالقين بالخارج.





وقالت اللاعبة للمشرف العام على الكرة النسائية، أن حالتها الصحية جيدة للغاية، وان نتيجة تحاليل جميع المحتجزين بالحجر جاءت سلبية ويتبقى لهم بضعة أيام حتى يستطيعون الخروج.





وطالبت لاعبة اكاديمية ستوك سيتي من الدكتورة سحر عبدالحق توجيه الشكر الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء، بعد المجهود المبذول لمحاربة فيروس كورونا.





ووجهت عبد الحق رسالة إلى سارة عصام في نهاية المكالمة تطالبها، خلالها بضرورة التمرين في الحجر الصحي، للحفاظ على اللياقه البدنيه والمستوي الفني التى وصلت له مؤخراً.





كما أكدت عضو اتحاد الكرة للاعبة أن الفترة المقبلة وتحديداً مع عودة النشاط الكروي، ستشهد وجود منتخب اول للكرة النسائية، وان الفريق القومي في حاجة لجهودها.