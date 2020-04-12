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بسبب كورونا.. إحراق أبراج الجيل الخامس لشبكات المحمول

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:32 م
ابراج المحمول
ابراج المحمول
قام متظاهرين هولنديين بإحراق عدد من أبراج المحمول الخاصة بشبكات اتصالات الجيل الخامس 5G ، نتيجة تخوفات متعلقة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك ثاني دولة بعد بريطانيا، بحسب "التليجراف" الهولندية.

وبحسب الصحيفة ، فإن أبراج الجيل الخامس المملوكة لمشغلي شبكات المحمول في هولندا وهي (KPN) و (T-Mobile) و (VodafoneZiggo) تعرضت لهجوم.

وذكر التقرير أن عمليات الحرق المتعمدة شهدت وضع شعار مضاد لشبكات الجيل الخامس تم رسمه مكان الهجوم.

ويعتقد البعض أن شبكات الجيل الخامس مسئولة عن انتشار فيروس كورونا وأنه ينشط حول هذه الأبراج .


وسبق أن تم إضرام النيران في أبراج لشبكات الجيل الخامس في المملكة البريطانية المتحدة بزعم ارتباط انتشار الفايروس في البلاد بشبكات وأبراج الجيل الخامس!

حيث أشار تقرير BBC أن ثلاثة أبراج لشبكات الجيل الخامس على الأقل تم اشعال النيران فيها خلال الأسبوع الماضي؛ فيما سارعت الشرطة ووحدات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وكانت العديد من الشائعات ومحتوى نظريات المؤامرة قد صاغت ارتباط انتشار فايروس كورونا المستجد بالمناطق التي تم إطلاق شبكات الجيل الخامس فيها؛ حيث أخذت هذه الإشاعات تتنشر في وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة عبر مجموعات على منصة الفيس بوك ومنصة Nextdoor مع دعوة الناس لإحراق الأبراج.

حيث قام آلاف المستخدمين بمشاركة وإعادة نشر هذه المعلومات والتأكيد على أن شبكات الجيل الخامس مضرة وتؤثر على صحة الإنسان وغيرها من هذه الشائعات التي لم يثبت صحتها بعدم وجود أي إثبات علمي يدل على ارتباط وباء كورونا بشبكات الجيل الخامس أو بإحداث هذه الأبراج أي آثار سلبية على الصحة.

فيما تعدت نظرية المؤامرة إحراق الأبراج إلى مضايقة العاملين في تمديدات شبكات اتصال الجيل الخامس كما يظهر في الفيديو الذي شاركه Charlie Haynes الصحفي في شبكة BBC على حسابه في تويتر والذي يظهر إمرأة تزعم بأن شبكات 5G تسبب وتزيد من نسبة الوفاة في العاصمة البريطانية لندن:

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