رانيا يوسف توجه رسالة شكر لجيش مصر الأبيض

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وجهت الفنانة رانيا يوسف، رسالة قوية لجيش مصر الأبيض فخورة بهم وبمجهوداتهم للمحافظة على الشعب ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



حيث نشرت "يوسف"، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتضمن هذا الفيديو مشاهد لجهودات الجيش الأبيض مع الشعب.



وظهرت "يوسف" بصوتها في الفيديو قائلة: "تحية لأبطال كل الجيش الأبيض اللي بيحمونا، كنا زمان عارفين كلنا ان عندنا جيش واحد بس انهاردة اكتشفنا اننا عندنا جيشين".



وتابعت قائلة: "الجيش الأبيض بيحارب عشاني وعشانك وعشان كل المصريين، تحية ليهم ومن كل قلبي وفي كل مكان، وتكريم لكل شهيد، ثم اختتمت الفيديو بتشغيل أغنية "تفوت عليكي المحن" للفنان حسين الجسمي".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: احلى جيش في الدنيا ربنا يحفظهم ويحميهم ويبعد عنا الوباء يارب.



وفي سياق أخر يعيش العالم بأسره حالة من الفزع والرعب بعد انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد 19)، حيث تتزايد أعداد المصابين يومًا عن الأخر.

