Advertisements

رانيا يوسف توجه رسالة شكر لجيش مصر الأبيض

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:03 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
روان هيثم
وجهت الفنانة رانيا يوسف، رسالة قوية لجيش مصر الأبيض فخورة بهم وبمجهوداتهم للمحافظة على الشعب ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

حيث نشرت "يوسف"، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتضمن هذا الفيديو مشاهد لجهودات الجيش الأبيض مع الشعب.

وظهرت "يوسف" بصوتها في الفيديو قائلة: "تحية لأبطال كل الجيش الأبيض اللي بيحمونا، كنا زمان عارفين كلنا ان عندنا جيش واحد بس انهاردة اكتشفنا اننا عندنا جيشين".

وتابعت قائلة: "الجيش الأبيض بيحارب عشاني وعشانك وعشان كل المصريين، تحية ليهم ومن كل قلبي وفي كل مكان، وتكريم لكل شهيد، ثم اختتمت الفيديو بتشغيل أغنية "تفوت عليكي المحن" للفنان حسين الجسمي".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: احلى جيش في الدنيا ربنا يحفظهم ويحميهم ويبعد عنا الوباء يارب.

وفي سياق أخر يعيش العالم بأسره حالة من الفزع والرعب بعد انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد 19)، حيث تتزايد أعداد المصابين يومًا عن الأخر.

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يومين

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة مميزة وينتظر التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الأهلي يكشف حقيقة التوقيع مع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. عقار يعالج فيروس كورونا خلال 5 أيام

منذ ساعة و نصف

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 23 ساعة

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على 12 منطقة.. الإثنين

منذ ساعتين

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 3 ساعات

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ يوم

"الصحة" تحسم الجدل حول نقل العدوى من متوفي كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة" تكشف عن المدة العلاجية للمصاب بفيروس كورونا

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 م

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

10:31 م

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

06:16 م

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

08:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي