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بشرى سارة من "تحيا مصر" لمرضى كورونا ومستشفيات العزل

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يعمل على 6 محاور رئيسية من ضمنها محور لمواجهة الكوارث والأزمات.

وتابع "مختار"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "نعمل حاليًا في اتجاهين؛ اتجاه لمواجهة تداعيات وآثار السيول بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وآخر لفيروس كورونا ".

وأضاف أن صندوق تحيا مصر وفر 1000 مضخة حمل سوائل للرعاية الحرجة، بالإضافة إلى 200 جهاز تنفس صناعي، بالإضافة إلى أنه جاري توفير 124 جهاز آخر، متابعًا: "كلنا في اختبار لمواجهة فيروس كورونا، وكل واحد فينا عليه التزام".

واستكمل: "نسقنا مع وزارة التضامن وعدد من منظمات المجتمع المدني لتوفير الأغذية لقرية المعتمدية"، لافتًا إلى أن رقم حساب تبرع صندوق تحيا مصر 037037.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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