جوارديولا يخون برشلونة

كشفت العديد من التقارير الإنجليزية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يبدو أنه في طريقه للتفوق علي حساب نظيره نادي برشلونة الاسباني في سياق التعاقد مع المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال قارة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأشارت العديد من التقارير الأوروبية اهتمام نادي برشلونة الإسباني الكبير بضم المهاجم الدولي الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني بعد تراجع مستوى المهاجم الدولي الأورجوياني لويس سواريز لكن رغبة بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي في التعاقد مع مهاجم وضعت إدارة البارسا في مأزق كبير.





وقالت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن إدارة نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي بقيادة رجل الأعمال الإماراتي منصور بن زايد مشتعدة لدفع قيمة الشرط الجزائي بعقد المهاجم الدولي الأرجنتيني لوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي والبالغ 111 مليون يورو.





بينما ذكرت تقارير إسبانية رغبة اللاعب الدولي الأرجنتيني في الذهاب لصفوف نادي برشلونة الاسباني لمزاملة مواطنه النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي في صفوف النادي الكتالوني.



